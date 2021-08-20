Биологи нашли в голове человека и крысы клетки алкогольной зависимости

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20 августа 2021, 11:55

Фото: Соцсети

В миндалевидном теле мозга крыс и людей биологи нашли цепочку нервных клеток, активность которых определяет вероятность потребления лишних порций алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Линчепинга, опубликованную в журнале Science Advances.

«Мы открыли небольшую группу нейронов, манера работы которых определяет то, сможет ли человек остановиться, как это сделало большинство крыс в наших опытах, или продолжит выпивать. Я не ожидал, что столь малое число клеток будет оказывать решающее влияние на эту сложную программу поведения», – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Линчёпинга (Швеция) Маркус Хайлиг.

За последнее десятилетие нейрофизиологи и генетики обнаружили, что алкоголизм и другие формы зависимости возникают в результате развития нарушений в работе определенных типов нервных клеток, присутствующих в прилежащем ядре мозга и в некоторых других его областях, связанных с работой чувства удовольствия. Эти открытия заставляют биологов искать вещества, восстанавливающие работу этих нейронов и заставляющие их игнорировать алкоголь.

Хайлиг и его коллеги открыли ключевую группу нервных клеток, которые играют решающую роль в развитии важнейшей черты алкоголизма - неспособности его носителей отказаться от новых порций спиртного даже в том случае, если они понимают, что это приведет к негативным последствиям.

Нейрофизиологи совершили это открытие, наблюдая за активностью нейронов в так называемом миндалевидном теле мозга. Этот отдел нервной системы отвечает за обработку эмоций и принятие сложных поведенческих решений в мозге всех млекопитающих.

Несколько лет назад ученые заметили, что предрасположенность людей и крыс к алкоголизму можно определить по тому, насколько активно выводятся молекулы гамма-аминомасляной кислоты, одного из главных тормозящих сигналов, из миндалевидного тела мозга. Руководствуясь этими соображениями, ученые проследили за тем, как менялась активность этого региона нервной системы у крыс, употреблявших спиртное.

Во время этих опытов ученые поместили животных в специальные клетки, где у крыс был доступ к поилкам с чистой водой и спиртом. Изначально животные могли потреблять и ту, и другую жидкость в неограниченном количестве, однако через некоторое время любая попытка употребления алкоголя сопровождалась ударами тока нарастающей силы.

Как правило, в такой ситуации здоровые животные быстро отказываются от употребления больших количеств спирта, однако крысы-алкоголики игнорировали боль и продолжали употреблять алкоголь. Сравнив активность нейронов миндалевидного тела у той и другой группы грызунов, Хайлиг и его коллеги смогли выделить очень небольшую цепочку нейронов в центральном ядре миндалевидного тела, чья активность почти на 100% определяла, является ли крыса алкоголиком.

Раскрыв эту зависимость, ученые проверили, что произойдет, если подавить активность этих клеток, так называемых PKC-дельта-нейронов. Как показали последующие опыты, снижение их активности вернуло крысам-алкоголикам способность контролировать свое поведение и подавило их стремление выпить дополнительные порции алкоголя.

В ближайшее время ученые попытаются создать лекарства, способные проникать в мозг людей и других млекопитающих и снижать уровень активности этих нервных клеток. Как надеются Хайлиг и его коллеги, подобные препараты станут первыми действенными средствами для борьбы с алкоголизмом и его профилактики в уязвимых группах населения.

Наверно такая зависимость распространяется на наркотики и другие препараты, вызывающие зависимость и привыкание. Ученые давно занимаются изучением нейронов, вызывающих радость, эйфорию, счастье и другие удовольствия. Дело в том, что именно от их работы зависят привычки и предпочтения человека. Опыты проводятся не только на крысах, а также на приматах и птицах.

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