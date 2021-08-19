Нейросети научатся узнавать моржей «в лицо»

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19 августа 2021, 19:48

На фото: примеры таблицы особей

Сотрудники государственного заповедника «Ненецкий» и учёные Московского физико-технического института при поддержке WWF России будут обучать искусственный интеллект анализировать данные с фотоловушек, установленных на лежбищах моржей, и кроме того – распознавать ластоногих по фотоснимкам. Чтобы собрать «учебный фотоматериал» для нейросети, специалисты почти три недели провели на острове в Баренцевом море. Об этом сообщают WWF России.

В качестве полигона был выбран остров Матвеев, где под охраной заповедника «Ненецкий» каждое лето формируется крупнейшее в регионе – до тысячи особей – лежбище атлантических моржей. Наблюдение за этой территорией дает учёным важные сведения о состоянии подвида, занесенного в Красную книгу России.

Одним из основных инструментов изучения жизни лежбища являются фотоловушки. Регистраторы работают автономно круглый год и позволяют понять, когда именно моржи вышли на берег и покинули его, как много было животных. Однако проблема в том, что только за один сезон фотоловушки делают несколько десятков тысяч снимков. Разобрать и проанализировать такой огромный массив данных – задача крайне трудоёмкая. На помощь людям решено привлечь современные технологии. Нейросеть способна быстро «переварить» весь объем, оставить только фото, где есть ластоногие и рассортировать их, тем самым сэкономив коллективу заповедника сотни человеко-часов.

Ещё более амбициозная задача – научить компьютер распознавать индивидуальность моржа. Для этого сейчас создается первоначальный каталог – фотобаза уже встреченных животных – на основе которого будет учиться нейросеть. У каждого моржа есть свои особые приметы (их специалисты называют «маркерные точки»), которые делают его индивидуальностью: «морщины» в области носа, глаз, шрамы, царапины, пятна на коже, сколы и трещины на клыках. В результате их анализа программа сможет «узнавать» каждую особь и сообщать о её предыдущих визитах на лежбище.

Учёные планируют провести первые тесты и «экзамен» для нейросети уже через несколько месяцев.

Еще очень интересный эксперимент идет по сохранению леса. Нейросеть сейчас отслеживает 12,4 млн га Пермского леса. В ходе эксперимента будет отслеживаться незаконная вырубка, а также наблюдения за очагами возгорания. Система «Умный лес» ведет непрерывный спутниковый мониторинг и учится обрабатывать и анализировать происходящие изменения.

Классификация идёт по пяти категориям: категориям: вырубка, возгорание, ветровалы, образование карьеров, погибшие или поврежденные деревья. Если эксперимент удастся, то «черные лесорубы» надолго исчезнут, а может и полностью прекратят свою губительную для природы деятельность.

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