У Японии появился новый остров

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19 августа 2021, 11:17

Фото: с сайта телеканала «Наука»

Подводное извержение вулкана в 1200 км к югу от Токио создало новый участок суши в форме полумесяца возле Японского архипелага, сообщает телеканал «Наука» со ссылкой на Daily Mail.

Нидзима, что означает «новый остров», имеет длину около 960 м и расположен среди группы островов Нанпо, лежащих к югу от Японского архипелага. Остров образовался в результате извержения подводного вулкана Фукутоку-Оканоба.

По данным Японского метеорологического агентства, извержение вулкана — первое за десять с лишним лет — началось рано утром 13 августа. Два дня спустя офицеры береговой охраны Японии впервые увидели Нидзиму.

В зарегистрированной истории Фукутоку-Оканоба ранее «произвел на свет» еще три новых острова. Образование первого — Син-Иводзима — стало событием, благодаря которому в 1904 году исследователи и узнали о существовании вулкана. Два других острова образовались в 1914 и 1986 годах. Однако все три в конечном итоге исчезли в море из-за эрозии.

Сохранится Нидзима или нет, будет во многом зависеть от того, как долго продлится извержение и, соответственно, какой состав будет у этого небольшого участка суши. Пепел и вулканические фрагменты едва ли смогут долго выдерживать удары волн, однако, если на поверхность поднимутся и потоки лавы, они могут обеспечить острову более прочное покрытие.

Извержение Фукутоку-Оканобы пока продолжается.

Исследование процессов, связанных с историей образования нашей планеты очень долог, но при извержении вулканов, можно получить быстрые ответы, например понаблюдать как формировалась земная кора в течении миллионов лет. Кроме того, наблюдая за вулканами, мы видим процессы восстановления экосистемы в ускоренном режиме.

Для любителей огня, во всем мире созданы международные сейсмостанции, которые работают в режиме реального времени, так что понаблюдать за действующими вулканами в режиме онлайн теперь можно из дома.

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