Отсутствие взрослых наставников грозит животным вымиранием

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 августа 2021, 10:26

Фото: Соцсети

Молодые особи зачастую познают мир благодаря старшим представителям вида, но когда последние погибают от руки человека или вымирают, ценные знания не передаются. Об этом сообщает «Экосфера».

Особенно это прослеживается в поведении китов. Морские биологи обратили внимание, что сильно поредевшие из-за китобоев популяции северных китов избегают мест, где когда-то жили их предки.

И дело, скорее, не в том, что на тех территориях происходил вылов китов, а в том, что они просто не догадываются, что там можно благополучно жить. При этом никто не может показать им новые гнездовые лагуны, где их предшественники задолго до них растили молодняк.

Аналогичные примеры есть и среди сухопутных животных. Птицы, пчелы, голые землекопы, рыбы и даже плодовые мухи относятся к числу тех видов, кто учится в сообществе и передает знания другим особям.

Среди слонов, например, ценится опыт главной самки — в слоновьих сообществах царит матриархат. Старшая слониха знает, где можно найти пищу и воду, защищает свою семью и заботится о новом поколении. Свои знания главная самка передает молодым слонихам. Гибель матриарха ставит под угрозу благополучие всего стада.

Золотистые львиные игрунки, небольшие бразильские обезьяны, тоже создают сообщество, в котором передают ценные знания из поколения в поколение. В конце 70-х годов популяция резко сократилась после масштабных вырубок и браконьерства.

Убивая одно животное, человек нарушает естественный ход вещей в природе. Если перед убийством особь уже успела обзавестись потомством, малыши остаются без учителя и наставника, а если потомства еще нет, то численность вида закономерно снижается.

Практически все виды обезьян учат своих малышей искать еду и рассказывают, в каком сезоне, что нужно искать, как лечится, как увидеть опасность и как её избежать. Наставничество присуще практически всем видам, даже одни и те же виды, живущие в разных климатических условиях, различаются по рациону, в зависимости от местности.

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