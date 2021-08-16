На реке Конго массово умирают бегемоты из-за загрязнения
16 августа 2021, 15:19
И еще одна печальная новость об экологической катастрофе пришла к нам из Африки. На реке Конго массово умирают гиппопотамы из-за загрязнения, вызванного утечкой токсичного вещества на ангольском заводе, специализирующемся на промышленной добыче алмазов. Об этом сообщает «France 24».
По словам министра охраны окружающей среды Демократической Республики Конго Ива Базаиба, ситуация является «экологической катастрофой» для местного населения. Мертвые животные и рыба лежат и плавают по берегам реки.
До сих пор точная природа токсичных веществ, загрязняющих водные пути, неизвестна. Группа экспертов министерства окружающей среды была срочно доставлена в этот район для сбора проб речной воды.
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