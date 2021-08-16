Найден фактор, продлевающий жизнь млекопитающим

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16 августа 2021, 14:34

Фото: Соцсети

Михаил Батин, автор книг о старении и продлении жизни, президент фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» и член попечительского совета Института исследований старения Бака (США), рассказал в своем фейсбуке о новом исследовании, в котором ученым удалось продлить жизнь мышей. Об этом сообщает телеканал «Наука».

«Это, как если бы группа людей в среднем прожила, условно, не 80, а более 100 лет, а некоторые еще и 140 лет перешагнули», — пояснил Батин.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, достижение такого результата было обеспечено благодаря восстановлению фактора роста эндотелия сосудов (VEFG).

«Молекулярные каскады, активируемые VEGF, регулируют проницаемость и рост сосудов, а также миграцию и рост клеток, — рассказал Батин. — Восстановление передачи сигналов VEGF предотвращает возрастную потерю капилляров, улучшает кровообращение в органах и увеличивает продолжительность жизни животных».

Ученые вывели линию трансгенных животных, у которых VEGF, производимый печенью, постоянно высвобождается в кровь и поэтому доступен для всех тканей организма. У подопытных мышей уровень VEFG вдвое превышал обычный.

Оказалось, что у мышей с подобным фактором средняя продолжительность жизни составляла на 48% больше у самцов и на 39% — у самок. При этом максимальная продолжительность жизни увеличилась у самцов на 20%, у самок — на 15%.

«Такие впечатляющие результаты показывают: недостаточность передачи сигналов от VEGF влияет на старение органов у мышей. Предполагается, что регулирование этого пути может привести к увеличению продолжительности жизни млекопитающих и улучшению общего состояния здоровья», — заключил Батин.

Эксперт уверен, что из подобных разнонаправленных экспериментов можно будет «создать трансляцию на человека».

Ученые всего мира пытаются открыть тайну долголетия человека, пока сильно далеко продвинуться не удалось, кроме некоторых наблюдений, что женщины после начала 20 века стали жить на 5-6 лет дольше мужчин. В позапрошлом и далее веках, смертность женщин в основном была при родах, этим объясняется долголетие мужчин. С начала прошлого века, медицина сильно шагнула вперед и женщины обогнали продолжительностью жизни мужчин.

По разным данным и наблюдениям, большинство ученых связывают это с разницей хромосом. У женщин две хромосомы икс (ХХ), а у мужчин икс и игрек (ХУ).

Ученые склоняются, что именно в этом кроется загадка.

Эстроген, вырабатываемый у женщин, обеспечивает защиту от ряда заболеваний, например сердечно-сосудистых. Высокий уровень тестостерона, вырабатываемого у мужчин, напротив, связан с повышенным риском некоторых болезней.

Тестостерон также связан с рискованным поведением и более высоким уровнем агрессии, что может увеличить риск смерти в более молодом возрасте.

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