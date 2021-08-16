Самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений - июль 2021 года
16 августа 2021, 12:39
По информации американских ученых, средняя фиксируемая температура суши и поверхности океана во всем мире была на 1,67°C выше среднего показателя XX века, составлявшего 15,8°C. Этот показатель на 0,02°C превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году. Об этом сообщает «Discovery».
Ученые назвали этот год беспрецедентным по количеству природных катаклизмов. Наводнения, пожары, землетрясения и все это с невероятно частой повторяемостью. Пожары в Якутии не могут потушить уже больше двух месяцев, по последним данным сгорело уже больше семи миллионов гектар леса.
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