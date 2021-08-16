«Зеленые» итоги недели: Волгу оккупировали гигантские моллюски из Китая, в Форосе начали застраивать парк

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

16 августа 2021, 12:36 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Гигантские моллюски в Волге оказались родом из Китая. Форосский парк в Крыму снова под угрозой застройки. В России предлагают создать спецпитомники для восстановления сгоревших лесов. Уровень лесного покрова в Китае увеличился почти в два раза за 50 лет, а в России уменьшился. «Аргументы недели» собрали очень острые темы за прошедшую неделю августа.

Итак, биологи выяснили, что гигантские моллюски, которые в последние годы часто встречаются в нижнем течении Волги, имеют китайское происхождение, главное сейчас – не допустить, чтобы эти моллюски пробрались в другие реки.

В 2019 году жители низовьев Волги все чаще стали находить беззубок – пресноводных моллюсков рода Anodonta – длиной до 25 см. Местные ученые комментировали, что из-за изменения климата, местные виды выросли и так далее. Но как быть с тем, что местные виды никогда не вырастают до 20-25 см, и было понятно, что это видимо, инвазия.

Биологи из Архангельска организовали экспедицию на Волгу, чтобы изучить гигантских беззубок. Провелась расшифровка генетических последовательностей этих моллюсков, и неожиданно оказалось, что это виды, характерные для рек Китая.

На вид они совершенно одинаковы, но различаются генетически. Один из них характерен для реки Янцзы, а второй - обитает в реке Сунгари, притоке Амура.

Из бассейнов этих рек в 1960-70-е годы биологи переселяли молодь рыбы в водоемы Казахстана и некоторых бывших республик СССР. В 2000-х с посадочным материалом рыб из Казахстана они попали в бассейны Енисея, Оби и Волги.

В Енисее и Оби беззубки живут лишь в районах сброса теплых вод с ТЭЦ. А на нижней Волге среда для них благоприятна:

«Нижняя Волга буквально наводнена этими моллюсками. В некоторых местах численность их среди числа всех моллюсков доходит до 20-30%», – отметил директор центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Иван Болотов.

Это создает несколько проблем: китайские беззубки, которые намного крупнее волжских видов, образуют плотные поселения и вытесняют местных моллюсков и насекомых, которые являются кормовой базой для рыб, в том числе осетровых. Также, они паразитируют на местных видах рыб, замещая местных паразитов.

По словам Болотова, убрать беззубок из Волги уже практически невозможно, так как они прочно встроились в экосистему. Но важно выяснить, не попали ли они в другие реки страны. «С нижней Волгой понятно, а, скажем, есть ли китайские беззубки в Подмосковье, никто не знает. Это новая угроза», – сказал ученый.

«Надо разрабатывать программы по снижению численности, но пока на данном этапе я не готов сказать, каким образом это технически можно организовать», – отметил Болотов.

Это не единственная миграция, идет постоянное изменение флоры и фауны России, да и не только. Так, например недавно в Смоленской области в деревне Мольгино была найдена раненая самка летучей мыши лесного нетопыря из Великобритании.

Животное было окольцовано, что позволило установить, что всего 8-граммовое животное размером с палец пролетело путь в 2018 км. К сожалению, животное попалось в лапы русскому коту и скончалось от травм в местном заповеднике летучих мышей.

Печальные новости приходят к нам от экозащитников из Крыма. В Форосском парке в Крыму снова начались работы по застройке особо охраняемой территории (ООПТ). Новым владельцам явно не интересно, что по этому поводу думают Наталья Поклонская, Игорь Краснов и Александр Бастрыкин.

Защитники Форосского парка сняли на видео прокладку труб на территории парка. Судя по короткому ролику, там теперь можно снимать фильмы про последствия бомбежки.

Напомним, что варварская стройка ведется в ООПТ — это парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения «Форосский». Он был создан с целью сохранения уникального для Южнобережного региона Крыма паркового ландшафта, а также всего комплекса растительного и животного мира.

И это несмотря на то, что Наталья Поклонская вступилась за уникальную территорию и написала свой депутатский запрос с просьбой инициировать проверку генпрокурору Игорю Краснову и в следственный комитет Александру Бастрыкину. Похоже, что никому из трех не удалось вернуть справедливость и статус необыкновенного по красоте парка.

Цели меняются и с парка пора снимать статус ООПТ. И действительно, зачем людям, где среднелетняя температура 30 градусов и выше зеленый парк 18 века с редкими реликтовыми растениями, где можно найти тень и укрыться от солнца. Судя по всему, строительное лобби победило депутатский корпус, парк будет загублен так же, как и Волго-Ахтубинская пойма, через которую пройдет мост через Волгу.

Еще одна новость касается непрекращающихся пожаров, которые окутали Якутию, Сибирь и не только. В России предлагают создать спецпитомники для восстановления сгоревших лесов.

Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов рассказал о существующих сейчас проблемах в лесовосстановлении в регионах. Одна из них – несоответствие саженцев, которые закупаются для этих целей далеко от мест предполагаемой высадки, природно-климатическим условиям территории. Создание питомников непосредственно в регионах поможет урегулировать этот вопрос.

Также, по мнению Вячеслава Фетисова, большой проблемой является отсутствие контроля за высаженными деревьями. Чтобы увидеть, прижились саженцы или погибли - нужен общественный контроль. К высадке деревьев и дальнейшему наблюдению за ними планируют подключить волонтёров.

Недавнее открытие ученых показывает, что леса не только поглощают углерод, но и умеют создавать облака, точнее зоны облачности, что позволяет охлаждать поверхность земли и проливать дожди. Однако, пока не ясно, как леса влияют на климат другими способами, какая их роль в круговороте воды и балансе энергии поверхности.

Но уже совершенно очевидно, что леса создают благоприятные условия для охлаждения планеты. Спутниковые наблюдения показали, что за год над лесами на 15 % больше, чем над необлеснёнными поверхностями идет образование облачности и выпадение осадков.

Единственное, что расстраивает, что высадки молодого леса ведутся крайне непрофессионально, на равных расстояниях друг от друга, что не позволяет из-за ветра и других факторов образовывать внутри высадок новые лесные экосистемы. Деревья должны высаживаться хаотично, у каждого вида есть своя специфика и предпочтения и это давно известно науке, и волонтёры здесь Вячеславу Фетисову не помогут.

А вот - интересное сравнение государственной политики и политической воли руководства России и Китая касательно лесного хозяйства. На этой неделе выяснилось, что уровень лесного покрова в Китае увеличился почти в два раза за 50 лет, а в России уменьшился.

С начала 1970-х годов площадь лесного покрова в Китае выросла почти в два раза, достигнув 23% от общей площади страны, следует из данных «Белой книги», посвящённой социально-экономическому развитию страны, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.

«Коэффициент лесного покрова в стране увеличился с 12,7% в начале 1970-х годов до 23,04% в 2020 году», следует из текста.

Как отмечается в книге, это стало возможным благодаря государственной кампании по борьбе с опустыниванием земель.

Ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что Земля с 1990 года потеряла 178 миллионов гектаров леса. Сегодня леса покрывают примерно треть территории суши, что составляет 4,06 миллиарда гектаров. При этом более половины объема всех лесов (54%) расположены в пяти странах – России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов гектаров), Канаде (347 миллионов гектаров), США (310 миллионов гектаров) и Китае (220 миллионов гектаров).

Нужно отметить, что после лесных пожаров 2021 года, лесная территория серьёзно под сократится, особенно в России. Постоянная законная и незаконная вырубка лесов в России, ведет к серьёзной деградации почв и лесных экосистем, что пагубно влияет на экологию и здоровье. Территории опустынивания в России увеличиваются, сейчас искусственно созданная необдуманной политикой и хозяйственной деятельностью человека, территория опустынивания равна территории Грузии, даже больше.

Также, в этом месяце в Китае вышла «синяя книга», в которой рассматриваются климатические и погодные изменения и прогнозы. В книге было отмечено беспрецедентное количество природных катаклизмов, с которыми столкнулся Китай, также, неутешителен прогноз на ближайшие пять лет.

В России ещё не вышел доклад Росгидромета и лесного хозяйства, но думаю, что прогнозы и количество природных катаклизмов будут не сильно отличаться от синей книги Китая.

Специалисты климатологи считают, что количество аномалий будет расти каждый год. Ученые уже не отрицают изменение климата и глобальное потепление, а также влияние на климат индустриальной деятельности человека.

Государства, начиная с середины прошлого века, заняли сторону бизнеса и добычи, надеюсь к середине этого века, чаша весов перейдёт к населению, здоровью, природе и рождаемости, ибо государство без поданных прекращает своё существование за ненадобностью.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости