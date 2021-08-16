Стихийные бедствия в этом году носят беспрецедентный характер

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16 августа 2021, 11:56

Окончательный размер материального ущерба от последствий пожаров и наводнений в России ещё очень рано подсчитывать.



Лесные пожары охватили Якутию и Бурятию. В ряде районов спасатели эвакуируют местное население, организации. Жители якутских регионов начали получать первые выплаты от государства. Финансовая помощь оказывается также лицам, пострадавшим от паводков. Наводнения происходят на Дальнем Востоке, Еврейской области и Хабаровском крае. Опасная паводковая ситуация сложилась в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. В некоторых районах страны природные бедствия носят беспрецедентный характер.



Помимо выплат государство несёт значительные потери от сгоревшего леса, разрушения инфраструктуры. Ежегодно страна теряет до 20 миллиардов рублей в год от лесных пожаров. По данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в России составляет более 16 миллионов гектаров, большая часть из которых находится в Якутии. В регионе считают, что для сохранения лесных массивов от огня необходимо увеличить финансирование профильных ведомств. По предварительным оценкам экспертов, размер финансирования должен составлять не менее 100 миллиардов рублей в год. В настоящее время субъектам выделяется менее трети от указанной суммы.





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