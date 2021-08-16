Аргентинское озеро окрасилось в ядовито-малиновый цвет из-за слива в него антибиотиков для хранения креветок

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16 августа 2021, 11:42

Фото: Соцсети

Сульфид натрия, антибиотик для хранения креветок, окрасил водоем в ядовито-малиновый цвет, сохраняющийся уже неделю. Об этом сообщает «Экология без фанатизма». «Это вещество также загрязнило воды реки Чубут (в переводе означает прозрачная) и водоснабжение близлежащих городов», — говорит местный эколог и вирусолог Федерико Рестрепо.

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Считается, что вещества оказались в озере из-за безответственности компаний, которые не стали утруждаться утилизацией испорченного вещества и просто вылили его за пределами города.

Экологи обвиняют в произошедшем правительство области. Оказывается, рыбные мусоровозы регулярно разгружались на окраине соседнего Роусона. Местные просили запретить свалку, власть молчала, в итоге жители перекрыли дорогу. Поскольку Роусон оказался закрыт, правительство провинции разрешило компаниям сбрасывать мусор в лагуне Корфо.

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«Малиновый оттенок не причиняет ущерба и исчезнет через несколько дней», — заявил глава экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд.

Проблема сброса антибиотиков и других лекарственных препаратов в воду стоит очень остро во всем мире. Как чистить, как выявлять, как это влияет на здоровье человека и животного мира? Дело в том, что чётких правил по очистке воды от препаратов нет, четких законодательных норм тоже, все заводы гиганты, занимающиеся производством препаратов, сливают всю производственную воду с минимальной очисткой, а иногда и без неё. Мы пьем лекарства каждый день, даже не подозревая этого. С этим нужно что-то делать, это очень опасная практика.

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