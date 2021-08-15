Уровень лесного покрова в Китае увеличился почти в два раза за 50 лет, а в России уменьшился

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15 августа 2021, 16:52

Фото: Соцсети

С начала 1970-х годов площадь лесного покрова в Китае выросла почти в два раза, достигнув 23% от общей площади страны, следует из данных Белой книги, посвящённой социально-экономическому развитию страны, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Коэффициент лесного покрова в стране увеличился с 12,7% в начале 1970-х годов до 23,04% в 2020 году», следует из текста.

Как отмечается в книге, это стало возможным благодаря государственной кампании по борьбе с опустыниванием земель.

Ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что Земля с 1990 года потеряла 178 миллионов гектаров леса. Сегодня леса покрывают примерно треть территории суши, что составляет 4,06 миллиарда гектаров. При этом более половины объема всех лесов (54%) расположены в пяти странах – России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов гектаров), Канаде (347 миллионов гектаров), США (310 миллионов гектаров) и Китае (220 миллионов гектаров).

Нужно отметить, что после лесных пожаров 2021 года, лесная территория серьёзно подсократится, особенно в России. Постоянная законная и незаконная вырубка лесов в России, ведет к серьёзной деградации почв и лесных экосистем, что пагубно влияет на экологию и здоровье. Территории опустынивания в России увеличиваются, сейчас искусственно созданная необдуманной политикой и хозяйственной деятельностью человека, территория опустынивания равна территории Грузии, даже больше.

Также, в этом месяце в Китае вышла «синяя книга», в которой рассматриваются климатические и погодные изменения и прогнозы. В книге было отмечено беспрецедентное количество природных катаклизмов, с которыми столкнулся Китай, также, неутешителен прогноз на ближайшие пять лет.

Специалисты климатологи считают, что количество аномалий будет расти каждый год. Ученые уже не отрицают изменение климата и глобальное потепление, а также влияние на климат индустриальной деятельности человека.

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