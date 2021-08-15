Новое экологическое топливо из остатков супа изобрели в Японии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 августа 2021, 11:34

Фото: Kyodo News

Электричество, газ, водород? Все проще – бульон от японского супа. Из него додумались делать биотопливо и теперь Азия сможет выйти на новый уровень безотходности. Об этом сообщает «ШЭР».

В транспортной компании Nishsida Shoun извлекают свиной жир из бульона и смешивают его с топливом из растительного масла - получается 3 000 литров топлива в день, на котором могут ездить грузовики.

Забавно, что изначально дело было совсем не в экологии – за утилизацию остатков супа нужно платить, а владельцы ресторанов искали возможность на этом сэкономить.

Может быть, и нам стоит попробовать, ведь в России выбрасывается огромное количество пищевых отходов ежедневно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости