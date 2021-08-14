В районе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

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14 августа 2021, 16:44

Фото: Соцсети

В субботу, у берегов Гаити зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Угрозы цунами не объявлялась. По данным местных СМИ, толчки ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе. О жертвах не сообщается.

Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг залегал на глубине 10 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США.

Напомним, что землетрясение на Гаити магнитудой 7 баллов в 2010 году стало одним из самых разрушительных. Стихия стерла с лица земли президентский дворец, штаб-квартиру миссии ООН и большинство крупных зданий (офисы, гостиницы, магазины, жилые дома). Счет жертв, раненых и без вести пропавших шел на сотни.

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