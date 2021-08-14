Норвегия создает хранилище углекислого газа на дне Северного моря

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14 августа 2021, 13:15

Фото: Соцсети

Норвегия начала строительство крупномасштабного проекта Longship («Ладья») для хранения углекислого газа. Хранилище будет располагаться на дне Северного моря в исчерпанном месторождении нефти. Таким образом удастся предотвратить вредные выбросы СО2 в атмосферу. По плану, с помощью технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCS), Норвегия уже к 2030 хочет добиться нулевых выбросов в атмосферу. Об этом сообщает «Ресайкл».

Правда параллельно страна продолжает наращивать добычу нефти – только в 2021 году власти планируют прорубить 40 разведочных скважин, а недавно открыли восемь новых крупных месторождений.

Практика выбросов до «чистого нуля» мировых корпораций – это очередной обман. Государства и крупные добывающие и перерабатывающие компании видят в этом выгоду в получении дешевых кредитов, субсидий и других льгот, при этом наращивая производство и увеличивая выбросы. Дело в том, что новый порядок, корпорации сейчас пытаются протащить в ООН, который будет сформулирован следующим образом, если не получается снизить выбросы, то ты платишь в казну определенные суммы, таким образом покупая квоты на выбросы у других предприятий, которые ратуют за экологию. Это очередной заработок, но к экологии, к сожалению, он никакого отношения не имеет.

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