В России предлагают создать спецпитомники для восстановления сгоревших лесов

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14 августа 2021, 09:14

Фото: Соцсети

Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов рассказал о существующих сейчас проблемах в лесовосстановлении в регионах. Одна из них – несоответствие саженцев, которые закупаются для этих целей далеко от мест предполагаемой высадки, природно-климатическим условиям территории. Создание питомников непосредственно в регионах поможет урегулировать этот вопрос. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Также большой проблемой является отсутствие контроля за высаженными деревьями. Чтобы увидеть, прижились саженцы или погибли - нужен общественный контроль. К высадке деревьев и дальнейшему наблюдению за ними планируют подключить волонтёров.

Недавнее открытие ученых показывает, что леса не только поглощают углерод, но и умеют создавать облака, точнее зоны облачности, что позволяет охлаждать поверхность земли и проливать дожди. Однако пока не ясно, как леса влияют на климат другими способами, какая их роль в круговороте воды и балансе энергии поверхности.

Но уже совершенно очевидно, что леса создают благоприятные условия для охлаждения планеты. Спутниковые наблюдения показали, что за год над лесами на 15 % больше, чем над необлеснёнными поверхностями идет образование облачности и выпадение осадков.

Единственное, что расстраивает, что высадки молодого леса ведутся крайне непрофессионально, на равных расстояниях друг от друга, что не позволяет из-за ветра и других факторов образовывать внутри высадок новые лесные экосистемы. Деревья должны высаживаться хаотично, но это целая наука и волонтёры здесь не помогут.

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