Телескоп Хаббл сфотографировал «звездные ясли»

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14 августа 2021, 08:26

Фото: Соцсети

Космический телескоп Хаббл запечатлел захватывающий этап в развитии молодых звезд на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Об этом сообщает телеканал «Наука». Объект под названием J025157.5 + 600606 — крошечная (по космическим меркам) часть огромной туманности «Душа» в созвездии Кассиопеи. Это место оказалось «звездными яслями», где рождаются новые звезды, сообщает Science Alert.

В J025157.5 + 600606 можно наблюдать объекты FrEGGs — свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Такие объекты были открыты совсем недавно, и для них требуется определенный набор условий.

Звезды в больших облаках образуются из холодных сгустков плотного молекулярного водорода, которые коллапсируют под действием собственной гравитации. Когда очень массивная горячая звезда начинает светиться, ее интенсивное ультрафиолетовое излучение ионизирует облако, где она рождается, создавая большой горячий пузырь ионизированного газа, называемый сферой Стремгрена.

FrEGG — это плотные сгустки более холодного газа, сгруппированные в сфере Стремгрена, и во многих из них активно образуются новые звезды. Граница между FrEGG и сферой Стремгрена видна на изображении Хаббла как светящаяся пурпурная область, поскольку тепло от горячей близкой звезды испаряет внешний слой газа.

Поскольку FrEGG настолько плотны, этот процесс не останавливает звездообразование, происходящее внутри. Зато потеря плотности облака означает, что мы можем заглянуть внутрь и увидеть рождающиеся молодые звезды.

Звезды, образовавшиеся внутри FrEGG, имеют относительно низкую массу по сравнению с гораздо более массивными звездами спектральных классов O и B. Меньшие и более холодные звезды имеют гораздо большую продолжительность жизни. Возможно, именно так миллиарды лет назад родилось наше Солнце.

Ещё одно интересное открытие сделали другие астрономы из Сербии. Ими были обнаружены каналы гравитации, которые обеспечивают быстрое передвижение в космосе. Ученые из Белградской астрономической обсерватории заметили, что каждая планета создает собственные «автобаны». Они выявили целую структуру соединений из серий «космических коридоров и арок», которая простирается от пояса астероидов до Урана и далее, что позволяет быстро перемещаться кометам и астероидам во внутренние и внешние пределы Солнечной системы, этакие «небесные автобаны».

Именно благодаря этой сети транснептуновые объекты могут становиться кометами системы Юпитера за считанные десятилетия, хотя классические временные рамки для такого путешествия варьируются от 10 тысяч до миллиарда лет. Это исследование может повлиять на будущее кораблестроение считают ученые.

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