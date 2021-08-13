Практика выбросов до «чистого нуля» мировых корпораций – это очередной обман

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13 августа 2021, 17:28

Фото: Соцсети

После «десятилетий бездействия» крупнейшие корпорации массово стали заявлять о цели — достичь «нулевых чистых» выбросов парниковых газов к 2050 году. Среди них нефтяные гиганты — BP, Shell и Total; IT-гиганты — Microsoft и Apple; розничные сети — Amazon и Walmart; финансовые и продовольственные корпорации (JBS, Nestlе, Cargill) и другие. В общем, более 1 500 мировых компаний взяли на себя обязательства по принципу «чистого нуля», что приветствовалось Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Между тем корпорации видят в такой тактике новые потенциальные бизнес-возможности, а не сокращение производства и потребления продукции, приводящей к росту загрязнения, анализирует коммуникационный проект +1. Об этом сообщает Центр ФОБОС.

Анализ основан на отчёте трёх международных экологических НКО, под которым подписались еще 60 организаций. Его красная нить – обилие «наполеоновских» планов корпораций не решит климатического кризиса, но может нанести еще больший вред человечеству и планете. В отчёте утверждается: компании, отвечающие за львиную долю выбросов парниковых газов (на 100 корпораций приходится 70% таких глобальных эмиссий), используют «чистый ноль» как ширму для достижения своих корыстных целей.

Практика «чистого нуля» заключается в том, что предприятие может продолжать загрязнять окружающую среду, как обычно, или даже увеличивать выбросы, и компенсировать их различными способами, чаще всего финансовыми отчислениями.

Например, к 2030 году только Shell планирует увеличить использование природных углеродных компенсаций до 120 млн тонн в год, что больше, чем весь объём добровольного глобального углеродного рынка в 2019 году.

В планах корпораций выбросы — это просто математическое уравнение: они могут быть добавлены в одно место и вычтены из другого. В отчете есть многочисленные факты, что корпорации не только стремятся компенсировать (а не снизить) выбросы, но и продвигают такую политику на уровне ООН, чтобы сделать её основой международной климатической повесткой нового десятилетия.

Мир столкнулся впервые с климатическим кризисом. За последнее десятилетие вышло очень много интересных работ, где ученые показывают, как урбанизация влияет на изменения климата. Похоже, что вся надежда оставить планету пригодной для жизни ложится не на государства и политическую волю их лидеров, а на науку геоинженерию (искусственные и научные методы изменения климата). Но это очень опасно, так как у человека нет ещё такого опыта, да и технологии ещё нет, только фантазии и гипотезы.

Например, поставить огромное зеркало в космосе, которое будет отражать солнечные лучи, что должно теоретически снизить температуру земли, но вот как его ставить и поможет-ли это, остается задачкой с двумя неизвестными.

Есть еще теории, о загрязнении газами и аэрозолями стратосферы, наподобие того, как работает выброс вулканов, но это опять загрязнение и на сколько это опасно?

Пока самым разумным решением смотрится высадка лесов по всему земному шару, ведь помимо поглощения СО2, они способны формировать над собой облака и вызывать дожди.

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