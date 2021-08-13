РАН: землетрясение в Кузбассе магнитудой 5,4 имеет техногенную природу, связанную с быстрой добычей угля

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13 августа 2021, 14:12

Фото: Соцсети

Землетрясение на Кузбассе магнитудой 5,4 балла произошедшее ночью в четверг в 23.41 мск, имеет техногенную природу заявили в Российской Академии Наук (РАН). Руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов считает, что сегодняшнее землетрясение связанно с быстрой выемкой полезных ископаемых. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, когда делают выработки, снимают грунт, уголь увозят, а остальное оставляют, так что образуется что-то вроде гор. «В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которое действует на большой территории», — пояснил ученый.

Он отметил, что для осадочных бассейнов, к каким относится и Кузбасс, сейсмическая активность не характерна. Однако при разработке техногенные землетрясения не редкость.

«Они приурочены к угольным предприятиям. Одного типа события — около разрезов, другого типа — у шахт. Магнитуда 5,4 при разрезах бывает, там сильнее, а около шахт бывает меньше», — добавил Еманов.

Кроме того, подчеркнул он, в последнее время значительно выросла мощность техники: уголь добывается быстрее, что не дает времени среде на адаптацию к изменениям.

Он напомнил, что на Бачатском угольном разрезе в 2013 году было разрушительное техногенное землетрясение с магнитудой 6,2 — самое сильное в регионе за 100 лет.

Нещадная эксплуатация природных ресурсов не сулит человечеству ничего кроме новых катаклизмов. Которые будут вызваны не природой, а непосредственно человеком. Природа начинается защищаться и рано или поздно включит механизмы, с которыми возможно человек не справится.

Землетрясение было зафиксировано в 23.41 мск. Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.

Как сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Администрация населенных пунктов, расположенных в близи от эпицентра, проведет обследования многоквартирных жилых домов и коммуникаций.

Жители Кузбасса регулярно жалуются на шум и вибрацию от взрывов, а также столбы пыли поднимающейся при таком способе добычи. Пыль ветром разносится по окрестностям и оседает в домах, воде и лёгких местных жителей.

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