Глобальное потепление изменит воздействие вулканов на климат

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13 августа 2021, 13:25

Фото: Соцсети

Климатологи считают вулканы одним из главных «дирижеров» климата Земли. Последующий рост температур на Земле заметно ослабит действие извержений вулканов на климат планеты, что может дополнительно ускорить глобальное потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования опубликованное в статье журнала «Nature Communications».

«Мы давно знаем о том, что мощные извержения вулканов могут снижать температуру на Земле. Нас заинтересовал обратный вопрос - может ли глобальное потепление влиять на то, насколько сильно извержения вулканов влияют на климат планеты. Раскрытые нами закономерности сейчас никак не учитываются при расчетах экспертов ООН»,- заявил научный сотрудник Кембриджского университета Томас Обри.

Так, например в 1991 году после мощного извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах, в результате чего температуры на Земле временно упали в последующие месяцы примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Еще более яркие события подобного рода зафиксированы в 1815 году после взрывов супервулканов Тоба и Тамбора, каждый из которых породил многолетнюю «вулканическую зиму». Этот термин стал применяться в прошлом веке, ученые проанализировали извержения и последующее похолодание планетарного масштаба. Особо крупные извержения создают антипарниковый эффект. Пепел и другие газы извержения достигают стратосферы и отражают солнечные лучи, вследствие чего начинается резкое похолодание климата на всей планете.

Ученые смоделировали воздействие глобального потепления на вулканы. Оказалось, что влияние более мощных катаклизмов на климат Земли усилится примерно на 18-35%, тогда как средние и слабые проявления вулканической активности будут значительно слабее влиять на температуры, чем они это делают сейчас.

По оценкам ученых, сила их действия на климат планеты упадет примерно в четыре раза в результате того, что в верхние слои атмосферы будет попадать значительно меньшее количество соединений серы и прочих веществ, способных порождать капли аэрозолей.

Подобные процессы, как отмечают исследователи, сейчас никак не учитываются экспертами ООН и других ведущих международных организаций при составлении прогнозов о том, как будет меняться климат Земли в последующие десятилетия.

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