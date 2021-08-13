В Иркутске местные бизнесмены незаконно сжигают мусор пользуясь задымлением от пожаров

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13 августа 2021, 12:13

Фото: с канала «Экологическая вахта»

В Иркутской области решили под шумок нагнать дыма. Пока регион затянут дымом от лесных пожаров в Якутии, местные хитрые бизнесмены избавляются от мусора старым незаконным способом - просто жгут его где попало. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

В Свирске местные активисты не поленились и нашли этот фумигатор. Оказалось, что столб дыма выходит из подземных печей с участка 21 по улице Промучасток на берегу реки Ангары, когда-то там был завод «Востсибэлемент».

Земля в аренде у ООО «Уголь Сибири», а занимается эта компания изготовлением древесного угля. Правда, по словам активистов, жгут они не только древесные отходы.



Экозащитники уже написали на углежогов в надзорные органы. По логике и по закону теперь «Углю Сибири» надо ждать гостей.

Утилизация мусора сейчас стоит во всем мире как никогда остро, Россия не исключение. Мусорная реформа не работает, точнее только начинает свой путь. Ведь помимо раздельного сбора и утилизации мусора, надо провести большую работу с бизнесом, который нещадно эксплуатирует природу извлекая сиюминутную прибыль, не думая о будущем.

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