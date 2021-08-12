Гигантские моллюски в Волге оказались родом из Китая

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

12 августа 2021, 14:06

Фото: ТАСС

Биологи выяснили, что гигантские моллюски, которые в последние годы часто встречаются в нижнем течении Волги, имеют китайское происхождение, главное сейчас – не допустить, чтобы эти моллюски пробрались в другие реки сообщает ТАСС.

В 2019 году жители низовьев Волги все чаще стали находить беззубок – пресноводных моллюсков рода Anodonta – длиной до 25 см. Биологи из Архангельска организовали экспедицию на Волгу, чтобы изучить гигантских беззубок. Об этом сообщает телеканал «Наука».

«Местные ученые комментировали, что это изменения климата, местные виды выросли и так далее. Но местные виды никогда не вырастают до 20-25 см, и было понятно, что это видимо, инвазия. Проводилась расшифровка генетических последовательностей этих моллюсков, и неожиданно оказалось, что это виды, характерные для рек Китая», – рассказал директор центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Иван Болотов.

Оказалось, что в Волге встречаются два вида китайских беззубок: на вид они одинаковы, но различаются генетически. Один из них характерен для реки Янцзы, а второй обитает в реке Сунгари, притоке Амура. Из бассейнов этих рек в 1960-70-е годы биологи переселяли молодь рыбы в водоемы Казахстана и некоторых республик СССР В 2000-х с посадочным материалом рыб из Казахстана они попали в бассейны Енисея, Оби и Волги.

В Енисее и Оби беззубки живут лишь в районах сброса теплых вод с ТЭЦ. А на нижней Волге среда для них благоприятна: «Нижняя Волга буквально наводнена этими моллюсками. В некоторых местах численность их среди числа всех моллюсков доходит до 20-30%», – отметил Болотов.

Это создает несколько проблем: китайские беззубки, которые намного крупнее волжских видов, образуют плотные поселения и вытесняют местных моллюсков и насекомых, которые являются кормовой базой для рыб, в том числе осетровых. Также они паразитируют на местных видах рыб, замещая местных паразитов.

По словам Болотова, убрать беззубок из Волги уже практически невозможно, так как они прочно встроились в экосистему. Но важно выяснить, не попали ли они в другие реки страны. «С нижней Волгой понятно, а, скажем, есть ли китайские беззубки в Подмосковье, никто не знает. Это новая угроза», – сказал ученый.

«Надо разрабатывать программы по снижению численности, но пока на данном этапе я не готов сказать, каким образом это технически можно организовать», – отметил Болотов.

Это не единственная миграция, идет постоянное изменение флоры и фауны России, да и не только. Так, например недавно в Смоленской области в деревне Мольгино была найдена раненная самка летучей мыши лесного нетопыря из Великобритании.

Животное было окольцовано, что позволило установить, что всего 8 граммное животное размером с палец пролетело путь в 2018 км. К сожалению, животное попалось в лапы русскому коту и скончалось от травм в местном заповеднике летучих мышей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости