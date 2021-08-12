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12 августа 2021, 12:47

Фото: Соцсети

В Иркутской области в 793 населенных пунктах наблюдается задымление от лесных пожаров. Четыре человека обратились за медпомощью в Усть-Удинском районе. Об этом сообщает ТАСС.

«По донесениям единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, задымление наблюдается в 793 населенных пунктах», - сказал собеседник агентства.

Наблюдается дымка и чувствуется слабый запах гари. Однако, по данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода не зафиксировано.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины возникновения пожаров в Иркутской области. По его мнению, сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев послужил условиями для лесных возгораний в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщает РИА Новости.

Роман Вильфанд: — В Сибирском федеральном округе выпало 65% за три месяца, а за июль 43% от нормы. Это сильный дефицит, а дефицитом считается, если осадков выпадает меньше 80%, в Алтайском крае - 77%, в июле - 48%… В Якутии, где больше всего пожаров, всего навсего 75%, но там и нормы небольшие, там норма 53 миллиметра, а тут еще меньше выпало. Этот дефицит осадков является главной причиной возникновения пожаров.

Ученые всего мира убеждены, что такое количество лесных пожаров связано с изменением климата. А в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) прямо сказано, что в потеплении климата виноват человек. Минувшее десятилетие стало самым жарким за последние 125 лет. Также, за последнее десятилетие участились природные катаклизмы, лесные пожары, наводнения, шторма, смерчи, засухи и все это из-за индустриальной деятельности человека.

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