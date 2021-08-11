Пианистам приделали одиннадцатый палец для игры на фортепьяно

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11 августа 2021, 15:51

Фото: с сайта телеканала «Наука»

Пианисты, которым добавили еще один роботизированный палец руки, приспособились к игре 11 пальцами всего за час. Исследование пока не прошло рецензирование и опубликовано в библиотеке bioRxiv, коротко о нем рассказывает Daily Mail.

Команда ученых из Имперского колледжа Лондона провела эксперимент, чтобы определить, насколько хорошо человеческие двигательные способности справляются с расширенным количеством конечностей. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Работа над искусственным большим пальцем началась в 2015 году. Исследователи признались, что их захватила идея увеличения числа конечностей, используемая в течение веков, от древних мифов (например, многорукий Шива) до комиксов.

«Третий большой палец» крепится к руке пользователя рядом с мизинцем и управляется электрическими сигналами, генерируемыми при перемещении ноги. Чтобы показать, что технология действительно работает с мелкой моторикой, была выбрана игра на фортепиано.

Для эксперимента команда набрала шесть опытных пианистов и шесть человек, которые не играли на пианино. Оказалось, что пианисты всего за час смогли научиться играть с помощью 11, а не 10 пальцев.

Затем исследователи обновили интерфейс и предложили опробовать 11-й палец тем, кто не умел играть на пианино. Оказалось, что независимо от опыта игры добровольцы научились нажимать на клавиши 11 пальцами также в течение часа. Способность использовать дополнительный палец зависела от уровня ловкости, а не от существующих навыков игры.

Результаты исследования означают, что мы способны использовать дополнительные конечности даже в новых задачах, а не только в тех, с которыми уже знакомы, заявили исследователи.

Теперь группа работает над роботизированной рукой, которую предлагает использовать не в качестве протеза отсутствующей конечности, а как еще одну дополнительную руку.

Не за горами те времена, когда музыканты будут играть не двумя, а четырьмя руками, и ногами, например для игры на сложном органе в церкви, очень даже удобно.

Ученые из Сингапура пошли ещё дальше и изобрели специальную пену, которая позволяет роботизированным конечностям «ощущать» объекты через их электрические поля, напоминающие по ощущениям человеческую кожу, точнее её чувствительность. Такое изобретение в будущем можно будет применять при протезировании конечностей.

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