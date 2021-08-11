Дым от сибирских пожаров достиг Северного полюса

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11 августа 2021, 13:40

Фото: modis.gsfc.nasa.gov

Огромное густое и едкое облако дыма от сотен лесных пожаров накрыло большую часть России и уже распространяется на соседние территории и страны. Об этом сообщает Центр ФОБОС.

Изображение, полученное радиоспектрометром MODIS, установленным на борту спутника НАСА Aqua, было создано с использованием данных четырех проходов спутника над регионом, показывает, насколько большие территории затянуты дымом от лесных пожаров.

Область густых дымов простирается примерно на 3200 км с востока на запад и на 4000 км с юга на север.

В конце минувшей недели дым от лесных пожаров преодолел более 3000 км от Якутии и достиг Северного полюса, что, по-видимому, является первым случаем за всё время инструментальных спутниковых наблюдений за лесными пожарами.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что 4 августа сибирский дым затуманил небо некоторых районов Монголии, включая столицу Улан-Батор. А 6 августа над канадской территорией Нунавут и над Западной Гренландией также была видна широкая полоса дыма от лесных пожаров.

Пока трудно установить точное количество лесов, сгоревших в этом году в России, но выбросы углекислого газа, связанные с ними, по оценке Службы мониторинга атмосферы Copernicus Европейского союза, только с июня по начало августа уже составляют более 505 мегатонн эквивалента углекислого газа. Для сравнения напомним, что за пожароопасный сезон 2020 года, который также был очень суровым, по оценкам, общий эквивалент выброшенного углекислого газа составил 450 мегатонн за весь сезон.

На этой неделе был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в котором говорится, что в глобальном изменении климата виновата индустриальная деятельность человека. Минувшее десятилетие оказалось самым жарким за последние 125 лет и ожидаются новые природные катаклизмы. От новых волн жары до штормов и наводнений. Горящие в России леса прямое подтверждение этому, таких пожаров Россия ещё не знала.

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