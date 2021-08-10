МЧС по поручению Путина направит на тушение в Якутию три самолета и 200 спасателей

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10 августа 2021, 13:33

Фото: Соцсети

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев по поручению президента России Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолета и группировку спасателей. Об этом сообщает ТАСС.

«По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200 и самолет Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек»,- сказали в пресс-службе министерства.

С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.

Таких масштабных пожаров в Якутии ещё не было. Уже несколько недель аэропорт работает в режиме ЧС из-за плохой видимости. Дым от пожаров добрался до соседних областей. Концентрации ПДК в воздухе превышены и это на фоне пандемии коронавируса, где сама болезнь сопровождается затруднением дыхания.

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