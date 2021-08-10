Грета Тунберг планирует принять участие во встрече ООН по климату в Глазго

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10 августа 2021, 11:57

Фото: Соцсети

Шведская экоактивистка ранее заявляла, что не намерена присутствовать на встрече, потому что неравномерное распределение вакцин против COVID-19 означает, что некоторые страны не могут участвовать в ней. Об этом сообщает ТАСС.

«Но теперь, когда Великобритания заявила, что будет вакцинировать всех делегатов, которые туда поедут, и если это будет сделано безопасным и справедливым способом, я, надеюсь, смогу поехать», - сказала она в понедельник в интервью агентству Reuters.

Активистка также надеется, что опубликованный в понедельник очередной доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) станет для мирового сообщества «звонком будильника во всех смыслах».

Интересно, затронет ли тему этот экофеномен, по поводу облетов самолетами воздушного пространства Белоруссии, которое обходится планете в дополнительных выбросах 250 тонн углерода в день из-за сжигания авиатоплива при удлинении маршрутов.

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