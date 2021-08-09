Синяя книга о погоде вышла в Китае

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9 августа 2021, 15:59

Фото: Соцсети

Аналитический материал и прогноз развития ситуации в той или иной области деятельности или знаний в Китае по традиции принято называть «Синяя книга». Об этом сообщает Центр ФОБОС со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

В начале августа Управление по делам метеорологии Китая выпустила Синюю книгу, посвящённую экстремальным погодным явлениям и изменению климата в Поднебесной.

В документе сообщается, что за последние шесть десятилетий в стране было отмечено увеличение случаев выпадения экстремального количества осадков. При этом явления экстремальной жары и колебания средней интенсивности тайфунов, обрушившихся на Китай, также увеличились с 1990-х годов, отмечается в документе.

В Синей книге указывается на тенденцию к снижению экстремально низких температур и среднего числа дней с погодными условиями, сопряжёнными с песчаной бурей в северных районах Китая, а также к уменьшению количества кислотных дождей.

Многочисленные показатели климатической системы свидетельствуют о том, что Китай, вероятно, столкнется с дальнейшим усугублением риска экстремальных погодных явлений по мере продолжения глобального потепления, сообщается в документе.

Только в этом году на Китай свалилось два серьезных наводнения практически парализовавшие города. В городе Чженьжоу из вагонов метро не могли выбраться сотни человек, а вода стремительно прибывала. Основной ущерб был нанесён провинции Хэнань. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв.

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