Глава Минприроды РФ возглавит штаб проекта «Чистая Арктика»

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9 августа 2021, 12:36

Фото: Соцсети

Глава Минприроды России Александр Козлов согласился возглавить штаб проекта «Чистая Арктика», ознакомившись с первыми результатами работы добровольцев, которые очищают берега Енисея от металлолома. Об этом сообщает ТАСС.

Идея проекта, направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести «большую арктическую уборку».

С 5 августа в Ямало-Ненецком автономном округе работает еще одна группа добровольцев «Чистой Арктики»: 25 ребят со всей страны должны очистить побережье Карского моря от тонн накопившегося мусора. Экспедиция продлится две недели, за это время волонтерам предстоит убрать порядка 14 тонн металла, кубометры пластика и древесины с побережья поселка Харасавэй.

Очень интересно узнать, почему уборка не идёт на государственном уровне, а делается руками волонтеров и просто неравнодушных людей, борющихся за чистоту нашей планеты. Государством в рамках нацпроекта «Экология» были выделены миллиарды рублей на уборку, но по-прежнему территории убирают экоактивисты.

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