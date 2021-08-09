Леса не только поглощают углерод, но и умеют создавать облака

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9 августа 2021, 11:51

Фото: Соцсети

В последних наблюдениях ученых опубликованных в Nature Communications доказывается, что леса не только поглощают СО2 из атмосферы, но и умеют образовывать над собой зоны облачности для охлаждения температуры земли. Об этом сообщает «Phys.org».

Однако менее ясно, как леса влияют на климат другими способами, такими как их роль в круговороте воды и балансе энергии поверхности.

Используются глобальные записи данных об облаках и наземном фракционном покрове, ученые проанализировали данные спутников, которые показали, что леса не только являются ключом к смягчению нашего климата путем улавливания атмосферного углерода, но они также создают охлаждающий эффект, увеличивая низкоуровневую облачность.

В исследовании описывается, как облака обычно увеличивались в течение всего года в облесенных районах в умеренных, тропических и засушливых регионах, иногда на целых 15%.

Однако во время бореальной зимы и весны по всей Северной Америке, России и Восточной Европе, когда эти регионы имеют продолжительный снежный покров, авторы обнаружили уменьшение облачного покрова над лесами по сравнению с открытой землей.

Д-р Ческатти добавил: «Исследования, подобные этому, основанные на надежных спутниковых наблюдениях, имеют основополагающее значение для характеристики сложности климатической системы и обеспечивают ориентиры для разработки климатических моделей».

Группа подчеркивает, что смягчение последствий изменения климата на суше посредством облесения, восстановления лесов и предотвращения обезлесения не должно быть обосновано исключительно с точки зрения улавливания углерода. Вместо этого политика должна включать более широкие климатические выгоды, которые предлагают леса, включая увеличение облачного покрова для локализованного охлаждения и образования осадков, что придает лесам дополнительную гидрологическую ценность.

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