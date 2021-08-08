Черная пленка накрыла озеро Байкал

На Байкале нашли очаг загрязнения неустановленным веществом. Очевидцы сообщили, что липкая слизь плавает огромной пленкой от Хужира до Хобоя, пахнет гарью и химией, проводится прокурорская проверка. Об этом сообщает «Зеленая Россия».
Специалисты для лабораторного исследования взяли пробы воды и прибрежного грунта. Пока что работники Национального парка предположили, что пятна на поверхности озера — это осевший пепел, так как пятна имеют смолянистую консистенцию, характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствуют.
Ученые бьют тревогу, из-за загрязнения Байкала микропластиком стала активно размножаться и цвести водоросль Спирогира, которая окрашивает воду в зеленый цвет и вредит всем его обитателям.
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