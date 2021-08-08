Защитники животных передали губернатору Петербурга письмо против строительства дельфинария

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8 августа 2021, 13:36

Фото: Соцсети

Открытое письмо на имя губернатора Александра Беглова подписало более 60 тысяч человек и шесть правозащитных организаций. Люди требуют отменить строительства дельфинария в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Vegetarian» со ссылкой на «Голоса за животных».

«В культурной столице России не место архаичным жестоким развлечениям. В обществе необходимо формировать бережное, уважительное отношение к миру живого, а дельфинарии способствуют только обратному. Отказ от строительства в Санкт-Петербурге нового дельфинария может стать положительным примером для других регионов страны, будет способствовать дальнейшей гуманизации общества, сохранению жизни животных и биологического разнообразия нашей планеты», – говорится в письме.

Дельфины и киты – это разумные социальные животные, которым необходимо проплывать сотни километров, нырять на большие глубины, охотиться и общаться со своими семьями. В неволе они содержатся в тесных бассейнах, в хлорированной воде, которая разъедает глаза и кожу. Вылов морских млекопитающих из дикой среды часто заканчивается травмами и гибелью животных.

При вылове очень часто детенышей разлучают с матерями, а для животных с таким высоким интеллектом – это настоящая трагедия. Уже научно доказано, что животные испытывают чувства, такие как страх, тоска, радость. В Великобритании это закрепили на законодательном уровне.

В России разрабатывается законопроект о запрете вылова китов и дельфинов, но он еще не вступил в силу.

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