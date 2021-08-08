В Португалии представили встроенные в навигационные буи наногенераторы для выработки электроэнергии от океанских волн

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8 августа 2021, 09:55

Фото: Соцсети

Эксперты Университета Порту представили сферические трибоэлектрические наногенераторы, встраиваемые в навигационные буи для выработки электричества от океанских волн. Об этом сообщает «Город будущего».

Опытным путем удалось определить, что максимальный уровень энергии генерируется, когда волны поднимаются на высоту 0,1 метра примерно каждые 2,6 секунды. Но даже когда волны непостоянны и неинтенсивны, эффективность преобразования энергии намного выше, чем у стандартных генераторов, таких как фотоэлектрические панели и/или ветряные турбины, заверяют разработчики. Особенно с учетом того, что «энергию из волн» можно получать в отсутствие дневного света.

Все государства сейчас ищут путь к возобновляемым источникам энергии, чтобы уйти от ископаемых. Но с изменением климата, не все так просто, огромное количество катаклизмов зачастую сводит все усилия на нет.

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