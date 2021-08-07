Ученые заставили мух выбирать между сексом и едой

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7 августа 2021, 15:34

Фото: Соцсети

Плодовые мушки предпочтут еду сексу, если лишить их и того и другого. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета. Исследование опубликовано в Current Biology, коротко о нем сообщает EurekAlert.

В этом исследовании самцов мух держали вдали от пищи и самок. Затем предлагали выбор: еда или секс. Если мухи голодали больше 15 часов, они выбирали еду. После кормления самцы — иногда всего за несколько секунд — переключали внимание на ухаживания. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Поведенческий выбор не был абсолютным, он зависел от контекста. Например, если пища была некачественной, голодные мухи выбирали спаривание.

На следующем этапе в нейроны добавили флуоресцентные метки. Исследователи включали или выключали небольшое количество нейронов и смотрели, как меняется поведение.

С помощью двухфотонной кальциевой визуализации ученые точно определили, какие нейроны активируются в момент принятия решения.

«Нейроны, которые говорят мухе есть или спариваться, конкурируют друг с другом», — объясняет доктор Каролина Резавал, ведущий исследователь из Бирмингемского университета.

На простых объектах можно открыть общие принципы, которые лежат в основе принятия решений. Тогда исследователи поймут, как работает более сложный мозг и что происходит при зависимостях, болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера, которые влияют на принятие решений.

Фактически ученые сопоставили два самых важных инстинкта для выживания вида и это не только мухи, а в принципе все млекопитающие, включая гомосапиенс или человека разумного прямоходящего. Ранее уже проводились подобные опыты на крысах, голубях и обезьянах, на мухах впервые.

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