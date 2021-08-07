Число задымленных населенных пунктов в Иркутской области выросло до 417, сообщили в ГУ МЧС

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7 августа 2021, 14:58

Фото: Соцсети

По словам начальника Иркутского УГМС Азата Насырова, в ближайшие сутки должно измениться направление ветра, в связи с чем обстановка с задымленностью в регионе улучшится. Об этом сообщает ТАСС.

На утро субботы 366 населенных пунктов Иркутской области были в зоне задымления от лесных пожаров. По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в республике Якутия, дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.

По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, задымление наблюдается в 417 населенных пунктах 12 районов, - сообщили в МЧС.

Сейчас в 12 районах Иркутской области сложился чрезвычайный класс пожарной опасности. Так в ближайшее время осадков не ожидается, то к воскресению возможно увеличение пожароопасных районов до 18.

Жители Иркутска жалуются на сильную задымленность и затруднительное дыхание, особенно у людей с легочными заболеваниями. В соцсететях жалуются, что форточку открыть невозможно, в квартирах жара и духота, лишний раз на улицу выходить не хочется. В воздухе явное превышение ПДК оксида углерода.

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