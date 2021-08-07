Поведение растений говорит о заметном изменении климата

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

7 августа 2021, 14:21

Фото: Соцсети

За период долгих и непрерывных наблюдений за реакцией сибирских растений на изменение климата впервые получены весомые результаты. Они имеют свои особенности и подтверждение о глобальном изменении климата. Мониторинг проводился в Баргузинском заповеднике Бурятии. Масштабный анализ долговременных трендов фенологии велся для 67 видов растений. Мониторингом и исследованиями занимались сотрудники заповедника на протяжении 40 лет. Об этом сообщает «Центр ФОБОС» со ссылкой на «Новости сибирской науки».

В итоге для большинства видов было выявлено значительное увеличение их вегетационного периода: в среднем он увеличился на 3 недели (за 40 лет). Особенно эти тенденции проявили себя в последнее десятилетие за счёт раннего наступления весенних фенологических фаз и, соответственно, запаздывания осенних фенологических явлений. Подобные процессы наблюдаются в различных уголках мира и связаны они именно с глобальным потеплением климата.

В Сибири такие результаты получены впервые, и отклик сибирских растений на изменение климата имеет свои особенности. В частности, установлено, что некоторые виды растений реагируют на потепление климата асинхронно: сдвиг фенологических фаз происходит как в сторону раннего, так и в сторону позднего их наступления. Детальный анализ фенологических сдвигов показал, что деревья и кустарники реагируют на потепление сильнее, чем травянистые растения.

Наблюдаемый учёными тренд удлинения вегетационного периода растений Баргузинского заповедника может иметь ряд значительных экосистемных последствий – как положительных, так и негативных. В числе положительных можно отметить большее усвоение растениями углекислоты из атмосферы, а в числе отрицательных – возможное негативное влияние на численность насекомых-опылителей, если у них не наблюдаются аналогичные синхронные фенологические сдвиги.

Продолжение исследований в Баргузинском заповеднике поможет выявить более детальные фенологические отклики на меняющийся климат как на видовом, так и на экосистемном уровнях. Исследования проводятся в рамках проекта РГО «Фенология Забайкалья».

Повышение температуры на планете ведет к изменению поведения не только флоры, но и фауны. 2020 год был признан самым жарким за весь период наблюдений и побил предыдущий температурный рекорд 2016 года. Ученые из США, на протяжении долгих лет наблюдающие за поведением гренландских китов, впервые отметили, что киты не мигрировали на места своих зимовий, а это может означать только одно, что океан стал теплее.

Также, норвежским рыбакам в сети стали попадаться экзотические виды рыб, ранее не обитающие в холодных водах. Рыбы стали мигрировать, в более холодные воды, меняя ареал обитания и вытесняя местные виды рыб.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости