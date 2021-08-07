В Пермском крае нейросеть следит за 12,4 млн га леса, предупреждая о возгораниях и незаконной вырубке

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7 августа 2021, 13:10

Фото: Соцсети

Информационная система «Умный лес», разработанная Министерством природы и Министерством информационного развития и связи Пермского края, включает все основные управленческие функции по контролю за лесным фондом, участниками и связанными с ними бизнес-процессами. Об этом сообщает «Умный город».

Например, сервис осуществляет непрерывный спутниковый мониторинг лесного хозяйства. Нейросеть обрабатывает и анализирует снимки со спутника, находит изменения и классифицирует их по пяти категориям: вырубка, возгорание, ветровалы, образование карьеров, погибшие/поврежденные деревья.

71,5% территории Пермского края покрыто лесами. Нейросеть контролирует обстановку в 28 лесничествах общей площадью 12,4 млн га. Так, при вырубке система сопоставляет данные со статусом участка в реестре и оповещает местные власти, если лес вырубается незаконно.

«Черные лесорубы» нанесли за год ущерб лесам на 12,3 млрд рублей, об этом сообщает «Российская газета». Только за прошлый 2020 год Рослесинфорг зафиксировал 15,2 тысячи случаев незаконной рубки леса. Браконьерам удалось заготовить 1,1 млн кубометров древесины, сумма ущерба государства от незаконной вырубки составила 12,3 млрд рублей.

Если система «Умный лес» себя хорошо зарекомендует, то у «чёрных лесорубов» не останется шансов.

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