В России могут ввести обязательные стандарты биоразлагаемой упаковки

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6 августа 2021, 17:25

Фото: Соцсети

Переход на новую биоразлагаемую упаковку приведет к снижению количества не поддающейся переработке упаковки. При этом планируется разработка стандартов производства новой упаковки, сообщила в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что при переходе на упаковку из растительного сырья, вероятно, увеличится спрос на целлюлозу и будет развиваться направление выращивания технических культур. Об этом сообщает ТАСС.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

По последним данным, самое большое количество пластиковых отходов, обнаруженных в океане – это отходы одноразовой посуды, так называемой еды на вынос, более 70% загрязнений это стаканчики от кофе, пластиковые трубочки и контейнеры для еды.

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