В Великобритании выбросы углерода превратят в экологический корм для рыб и животных

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6 августа 2021, 16:07

Фото: Соцсети

По мере того, как мир решает свою проблему углерода, он создает разнообразные углеродные системы. Растущее число компаний, стремящихся сократить или устранить свои выбросы, стимулирует использование улавливаемого углекислого газа во всем, от синтетического безуглеродного топлива до бетона. Рыбная пища может быть следующей. Об этом сообщает издание «Forbes».

На биоэнергетической электростанции в Йоркшире, Англия, загрязняющие воздух выбросы углерода превратят в экологически чистый корм для рыб и животных, преобразуя CO₂ в белок.

Компания использует чистый CO₂ и водород для создания Протона, одноклеточного белка (SCP), оптимизированного для питания животных. Белки могут заменить обычные корма для скота, такие как рыбная мука и соевые бобы, в процессе, предназначенном для создания замкнутого углеродного цикла.

Под замкнутым циклом, имеется ввиду процесс от вылова углерода из атмосферы до его окончательной переработки.

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