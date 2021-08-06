Императорские пингвины могут исчезнуть навсегда

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6 августа 2021, 14:52

Фото: Соцсети

Уникальные животные могут исчезнуть уже к 2100 году – птицам угрожает уменьшение площади антарктического морского льда из-за повышения глобальной температуры. Об обеспокоенности государственных экологов США, отвечающих за дикую природу, сообщает Центр ФОБОС со ссылкой на британскую The Independent.

В 2016 году вторая по величине колония пингвинов в Антарктике потеряла более 10 000 птенцов в районе, который считался безопасным. Пингвины большую часть года живут на антарктическом морском льду, который исчезает или распадается на части из-за парниковых газов, выделяемых при использовании человеком ископаемого топлива.

Пингвинам нужен лёд, чтобы размножаться, выращивать детёнышей и спасаться от хищников. Решения, принятые политиками сегодня и в течение следующих нескольких десятилетий, будут определять судьбу императорского пингвина, заявили чиновники.

Если императорские пингвины будут внесены в список видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, то эти антарктические птицы присоединятся к паре десятков видов животных, которые правительство США считает находящимися под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

В этот список уже входят белые медведи, 2 вида тюленей и 20 разновидностей кораллов. Экологи надеются, что несмотря на то, что пингвины не обитают на территории США, включение их в список исчезающих видов повысит давление на Службу охраны рыболовства и дикой природы США, чтобы она учитывала влияние ископаемого топлива на находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Императорским пингвинам необходимо дать шанс. К этому призывают государственные экологи США.

Таяние ледников из-за потепления климата несет за собой катастрофические изменения. Природные катаклизмы охватили все планету. Пожары, засуха, наводнения, ураганы и землетрясения, все это прямая корреляция климатических изменений. В 2021 году температура океана достигла небывалых высот, в результате миллион погибших моллюсков. Животные и люди гибнут от пожаров и наводнений, а температура планеты продолжает повышаться. Ученые всего мира бьют тревогу, ели потепление климата не остановить, то земля может стать непригодной для жизни.

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