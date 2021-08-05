В США возобновляемые источники энергии впервые сгенерировали больше мощности, чем уголь и атомная энергетика

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5 августа 2021, 17:02

Фото: Соцсети

Согласно новому отчету Управления энергетической информации, в прошлом году возобновляемые источники энергии впервые в истории произвели в США больше энергии, чем уголь или атомная энергетика. Об этом сообщает «Город будущего».

Благодаря резкому росту ветровой, солнечной и гидроэнергетической энергетики возобновляемые источники энергии произвели в прошлом году 21% всей электроэнергии в США, что значительно больше, чем за предыдущее десятилетие.

Но, я думаю США пока не собираются отказываться и от электричества и газа, особенно после небывалых морозов в Техасе. С изменением климата, участилось количество аномальных температур, и природных катаклизмов, так что пока не ясно к чему городам готовится.

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