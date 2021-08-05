Приближается время звездопада

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5 августа 2021, 16:16

Фото: Соцсети

Через неделю, в ночь с 11 на 12 августа, в Северном полушарии ожидается пик метеорного потока Персеиды – самого яркого в году. Если оказаться вдали от светового загрязнения, то можно будет заметить более 40 метеоров в час. Об этом сообщает «Центр ФОБОС».

Астрономы предупреждают, что другой такой шанс выпадет лишь через несколько лет. В 2022 году наблюдениям помешает полнолуние, а в 2023 году – убывающая луна.

Московский планетарий напоминает, что в августе можно наблюдать не только Персеиды, но и Южные дельта-Аквариды, которые появляются в южной стороне неба (Персеиды — в северной). Метеорный поток Персеиды можно будет видеть до 24 августа.

Прекрасные августовские ночи обещают быть теплыми и безоблачными, так что, даже не вооружившись телескопом, можно будет посмотреть на падающие звезды и потрясающий по своей красоте млечный путь.

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