Сибирские ученые создали технологию по переработки сероводорода при нефтедобыче

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5 августа 2021, 15:31

Фото: Соцсети

Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Институт катализа (ИК) имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН» создали технологию по переработке сероводорода при добыче нефти и газа. Благодаря этому выбросы одного из самых токсичных загрязнителей атмосферы могут быть снижены в 100-150 раз. Об этом сообщает «Российская газета».

Аналогов разработки в мире нет, отмечают ученые. Она успешно апробирована на предприятиях Татарстана: благодаря установке удалось предотвратить выбросы в атмосферу 12 тысяч тонн диоксида серы и серной кислоты.

«- Мы переводим сероводород в серу. Это достаточно ликвидный продукт, который может быть реализован как сырье для производства серной кислоты. Но, главное, мы предотвращаем выброс сероводорода».

Побочное выделение сероводорода при добыче нефти это большая проблема, которая делает добычу экологически вредной. Помимо регулярных утечек и загрязнений почвы и воды, еще и колоссальный объем выброса сероводорода в атмосферу. Хотелось надеяться, что в скором времени добыча нефти и газа станут намного экологичнее.

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