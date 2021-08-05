У берегов Тайваня произошло землетрясение

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5 августа 2021, 12:11

Фото: Соцсети

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рано утром у северо-восточного побережья Тайваня, сообщает сейсмологическая служба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах к востоку от города Илань, а очаг залегал на глубине 16,7 километров под морским дном. Колебания почвы ощущались в уездах Илань, Хуалянь, Наньтоу, Мяоли, городах Тайбэй, Синьбэй, Цзилун, Таоюань и других населенных пунктах. Об этом сообщают «Метеовести».

В регионе затем последовало ещё три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2. Данных о жертвах и разрушениях, а также угрозе цунами к этому часу не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 миллиона человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит – филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

2021 год признан самым разрушительным. Из-за потепления климата на континенте наблюдаются аномально высокие температуры, которые сопровождаются разными природными катаклизмами. Засухи, пожары, наводнения, песчаные бури и ураганы, всё это в небывалых количествах и территориях, где раньше такие природные аномалии были большой редкостью или не наблюдались вовсе. Также ученые наблюдают увеличение количества землетрясений и их магнитуды.

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