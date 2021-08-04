Природные пожары охватили Грецию

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4 августа 2021, 19:20

Фото: Соцсети

Природные пожары продолжаются по всему миру. На этот раз под удар стихии попали Афины, – там огонь вспыхнул в пригородном районе Варибоби. В этом месте расположено много лесов, поэтому пламя быстро распространяется.

Греческие пожарные спасли более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень опасный пожар, который развивается в особых условиях. Наша страна в последние дни переживает экстремальное погодное явление, одну из самых сильных волн жары за последние 40 лет»,- сказал заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Напомним, в 2007 году из-за сильнейших лесных пожаров практически полностью сгорел полуостров Пелопоннес, убив десятки людей. Сгорели сотни домов, были погибшие. Огонь унес жизни 74 человек, еще около 100 считаются пропавшими безвести. Среди погибших было много маленьких детей, стариков, а также иностранные туристы. В 2018 произошёл пожар в курортном городке Мати, который считался самым страшным после пожара в Пелопоннесе.

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