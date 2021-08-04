У погибших в Тихом и Индийском океанах молодых черепах обнаружен пластик в желудке

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4 августа 2021, 14:40

Фото: Соцсети

Морские черепахи рассекали океаны еще во времена динозавров. По разным оценкам ученых, впервые гигантские доисторические черепахи появились на эволюционной арене более 215-220 млн лет назад. Причина такого геологического долгожительства в их хорошей защищенности от врагов за счет панциря и способности жить в разных условиях. Но никогда черепах не поджидало столько опасностей, как сейчас. И главная опасность – это человек. Помимо того, что рептилии активно истребляются на еду и заколки со шкатулками из панцирей, большую опасность представляет пластиковый мусор, плавающий в океане. Об этом сообщает «Ресайкл».

Недавно в Frontiers in Marine Science вышло исследование, где были проанализированы более 100 молодых черепах из Тихого и Индийского океанов, начиная от новорожденных до достигших 50 сантиметров. Рептилии были вынесены на берег волнами или попались в рыбацкие сети. Океанологи изучили содержимое желудков особей пяти видов рептилий: бисс, а также зеленых, головастых, оливковых и плоскоспинных черепах. По итогу, пластик был обнаружен более чем у 80% черепах из Тихого океана и почти 30% из Индийского.

Главная проблема здесь заключается в том, что черепахи, с легкостью пережившие динозавров, столкнулись с эволюционной ловушкой из-за пакетов, стаканчиков от утреннего кофе с собой и другого хлама, который человечество сваливает в океан. Дело в том, что изначально малыши черепах, появившиеся на свет в теплом песке пляжей, отправляются в открытое море, где плавают по поверхности, следуя океаническим течениям, минуя большинство хищников, пока не окрепнут. Это предусмотрено эволюцией, а вот «рыба-пакет» эволюцией не предусмотрена, поэтому многовековая адаптация обернулась для черепах тупиком.

Проблема пластикового мусора в океане огромна. На сегодняшний день появился ещё один пластиковый остров, теперь в океане их насчитывается шесть. Пластик убивает всё живое, от китов до водорослей и пока решения этой проблемы нет. Ученые считают, что если темпы загрязнения сохранятся, то к 2050 году пластика в океане будет больше чем рыбы.

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