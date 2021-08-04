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В Кувейте горит самая большая свалка покрышек – их там около 52 миллионов

, 13:47

В Кувейте горит самая большая свалка покрышек – их там около 52 миллионов
Фото: Соцсети

Эту свалку (а теперь и дым от неё) видно даже из космоса. Дым чёрный, густой и ядовитый – если пожар не потушат в ближайшее время, Кувейту грозит экологическая катастрофа. Об этом сообщает «ШЭР».

К сожалению, пока никаких мер для тушения властями не предпринимается. А ведь свалка горит не в первый раз. Предыдущий пожар в 2012 году тушили около месяц, с тех пор властями не было предпринято никаких действий, даже наоборот, свалка в «Сулабии» разрасталась.

Такие пожары в первую очередь опасны для астматиков, но они также влияют на дыхательные пути и развитие легочных заболеваний и на общее самочувствие и здоровье населения.

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