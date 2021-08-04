Новый Газохимический промышленный комплекс в Астрахани опасен для местной экологии и здоровья людей

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4 августа 2021, 09:25 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: предоставила Елизавета Кашкарова

В Астрахани возведут Газохимический промышленный комплекс (ГПК) по выпуску поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды. Само это производство представляет собой опасность для экологии и, следственно - для здоровья местного населения. Проект возведения комплекса – вопрос решённый. Губернатор астраханский Игорь Бабушкин подписал соглашение с руководителем «Газпрома» о его строительстве. Группа активистов, выступающих против строительства данного грязного производства, настаивает на проведении регионального референдума, но власти не позволяют этого. Все заявки на организацию плебисцита были отклонены думой Астраханской области.

Местные активисты настаивают на том, что проект не имеет особой значимости для экономики РФ. Производство оказывает депрессионное воздействие на экологию. Из открытых источников известно, что до 80% продукции, выпускаемой химическими предприятиями, производящими ПВХ эмульсию и смолы, а также каустическую соду, отправляется на экспорт.

По сути, компании экспортёры химического сырья получают прибыть за счёт уничтожения экологии России и здоровья её граждан. Предприниматели наживаются, зарубежные импортёры получают ценное химическое сырьё, а народ России – отравленные хлором, ртутью, серной кислотой и другими химикатами воздух воду и землю.

АСТРАХАНЬ БЬЁТ ТРЕВОГУ

Завод, который построят в Астрахани будет производить в год: 302 тыс. т этилена, 652 тыс. т ПВХ, 420 тыс. т каустической соды, 10 тыс. т водорода. Такой объём избыточен для российской химической промышленности. Аналогичное предприятие АО «Каустик» в Волгоградской области производит в год 400 тыс. т ПВХ-смолы и 100 тыс. т каустической соды. При этом окружающая среда подвергается постоянному токсичному воздействию. Там не только деградирует экология, но, в первую очередь страдают местные жители. Исследователи обнаружили канцерогены первого класса опасности, которые бесспорно повлияли на увеличение онкологических заболеваний в Светлоярском районе города Волгограда.

Экоактивисты Астрахани обратились за помощью в редакцию газеты «Аргументы недели» (АН). Один из них, пенсионер Григорий Рысин, в прошлом работавший в промышленном строительстве и проектировании сообщил корреспонденту издания: «Давайте для наглядности посмотрим, что произошло с экологией после начала работы Астраханского газоперерабатывающего комплекса (АГПЗ) в 1987 году.

Прежде всего деятельность этого предприятия связана с большим числом аварий на его производственных мощностях, из-за чего были выбросы вредных для здоровья серосодержащих газов (диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, метана и др.). Были случаи отравления рабочих со смертельным исходом в период начала эксплуатации комплекса. Далее, токсины в количествах, превышающих предельно-допустимые, начали проникать в воздух воду и почву с выбросами и отходами производства, затем они оказываются в организме человека, накапливаются в нем. Деятельность этого предприятия негативно влияет на здоровье жителей города Астрахань и Астраханской области».

Григорий Рысин, также пояснил: «Во-первых, при строительстве нового завода будут создаваться хвостохранилища, содержащие токсичные остатки продуктов производства и отходов. Во-вторых, этот комбинат по заявленным объемам производства будет в 4 раза мощнее, чем завод «Каустик» в Волгоградской области. То есть, мы получим многократно большую нагрузку на экологию по сравнению с тем, с чем столкнулись в Волгограде. К тому же уже сейчас добыча газа предприятием «Газпром добыча Астрахань» считается самой вредной в мире. При её осуществлении выделяется около 26% серы, есть проблема с её утилизацией. Все сливы производства пойдут в Волго-Ахтубинскую пойму, а затем в Дельту Волги. Сразу возникает вопрос, что будет с рыбой, да и всей экосистемой реки в нижнем её течении».

Астраханские экоактивисты представили редакции «АН» информацию о том, что подземные хранилища газа, созданные ещё в 1980-х с помощью подземных ядерных взрывов, являются особо опасными источниками загрязнения окружающей среды.

Их состояние невозможно контролировать. По словам Григория Рысина радиоактивные элементы из этих хранилищ проникают в окружающую среду, а период полураспада урана превышает 200 лет. Из того же источника стало известно, что около 40 лет назад данные хранилища были созданы с помощью не менее 20 подземных ядерных взрывов мощностью от 3,2 до 13,5 Кт в тротиловом эквиваленте. Теперь скважины на объекте «Вега» признаны «неконтролируемыми местами хранения высокоактивных радиационных отходов».

А ЗАСТРОЙЩИК – КТО?

Всё тот же беспокойный пенсионер провёл собственное расследования и выяснил, что организация – застройщик нового завода не обладает должными опытом, мощностями и квалифицированным персоналом для возведения такого высокотехнологического предприятия, как новый ГПК. К тому же стоимость строительства оценивается в астрономическую сумму 100 млрд. рублей. К тому же, эта стоимость работ не финишная, там ещё будут дополнительные немалые издержки. По мнению Григория Рысина в первую очередь пострадает очистная часть строительно-монтажных работ.

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы выяснить, что строительство нового астраханского ГПК будет вести ООО «Каспийская Инвестиционная Компания» (КИК), зарегистрированная в ФНИ в 2016 году. Её уставной капитал до смешного мал (1 млн. руб.) по сравнению со сметной стоимостью предстоящего строительства. Его среднесписочная численность насчитывает одного сотрудника. ООО «КИК» (в переводе с английского - пинок) в 2020 году имела убыток 372000 руб.

Опыта участия в Госзакупках у этого застройщика - нет. Проверок фискальных органов - нет, филиалы и представительства отсутствуют. Учредители - одно юридическое лицо и одно физическое лицо. И здесь самое интересное. Первый Учредитель Брянское ООО «Экспохим» организовано в 2017 году, уставной капитал (еще смешнее) 15000 руб. Этот учредитель пришёл на смену другому - ООО «Промактив». Пенсионер пришёл к выводу, что в ходе строительства владелец застройщика может поменяться несколько раз. Тут же приводится ещё один курьезный пример: «в ООО «Экспохим» коммерческая деятельность не ведётся, сотрудник и учредитель один - А.И. Невоя, занимается общественными работами, уборкой территорий и торговлей мылом, сама организация преобразована из одной из управляющих компаний города Брянска.

Далее Григорий Рысин выяснил, что учредитель – физическое лицо, а именно некто С.В. Штепа вложил в уставной капитал ООО «КИК» целых 750 тыс. руб., для частного лица - немалые деньги, но для такого бизнеса — это шик. К тому же это физическое лицо владеет предприятиями пустышками в Брянске, Башкортостане, Орле и Москве. Боле того, он же является генеральным директором двух действующих предприятий: АО «Газпром Стройтек Салават» (с московской «пропиской») и брянское предприятие АО «Метаклэй» имеет в учредителях кипрскую компанию. До вступления в ЕС Кипр был офшорным раем для мирового теневого бизнеса. Сейчас под давлением обстоятельств (точнее - Евросоюза) Кипр отказался от статуса офшорной зоны, но, продолжает оказывать некоторые финансовые услуги местным компаниям, зарегистрированным зарубежными бизнесменами.

Неприятный вопрос о том, как можно доверить столь ответственное строительство ненадёжной фирме, был задан министру промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денису Афанасьеву. На что никакого ответа не последовало.

ОЖИДАЕМЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Для полного понимания сложившихся вокруг нового ГПК обстоятельств представитель редакции «Аргументов недели» обратилась к астраханским экспертам и экоактивистам. Инженер, житель Астрахани Рашид Рахимов на вопрос корреспондента «АН», какой вред идет от добычи газа, ответил: «Вот возьмём любую промысловую скважину, при добыче газа, в неё для увеличения дебета (объёма добычи) добавляют кислоту десятками тонн, а потом, чтобы эту кислоту вытащить, они открывают краники и за счёт сероводорода, и за счёт газа в пластах под давлением 400 атмосфер, выдувают кислоту в ангары (ямы). Где она (кислота) уходит в яму, а вот этот газ весь идет в атмосферу. А дальше они смотрят на розу ветров, куда дует ветер…, как только дует в сторону Казахстана, они начинают продувку скважин, ну чтобы вонью Астрахань не накрывало. Но порой ветер меняется и весь запах сероводорода накрывает и город, и область. Получается, что никаких очистных сооружений при выходе газа даже не предусмотрено. Периодически они пытаются этот газ поджечь при продувке, но опять-таки, этот газ полностью не сгорает, а продукты горения они даже вреднее становятся. Ну вы только представьте, в этом газе от 23 до 26 % содержания серы. А добычу газа в связи со строительством нового завода планируют увеличить примерно в три раза и еще скважины дополнительные пробурят (с объемом добычи или дебетом - от 12 млрд м3 в год до 48 млрд м3 в год). А любая скважина – это дополнительная продувка и все из этого выходящее».

Далее Рашид Рахимов пояснил: «Пожалуй нигде в мире нет такого грязного месторождения, как в Астрахани. Одно есть, по-моему, в Северной Америке - там 17-18% содержания сероводорода, но оно законсервировано. У нас в Астрахани, это единственное месторождение в мире с таким высоким содержанием сероводорода. Так что это убийство будет для Дельты Волги на все 100%».

Источник также отметил, что Астраханская область очень мало получает выгод от такого опасного производства. «В данный момент «Газпром» из налогооблагаемой базы платит области всего 16%, а 84% забирает себе Москва. И ради чего нам умирать, и травить наших детей? В любом случае надо принять участие и запретить строительство этого завода», - заключил свою речь Рахимов.

БЕДЫ АСТРАХАНЦЕВ

Жительница Астрахани, экоактивистка и просто многодетная мама Елизавета Кашкарова заявила корреспонденту «АН»: «Жители категорически против строительства химзавода, но их никто не слышит». Она ещё в прошлом году обратилась в редакцию «АН» с просьбой помочь разобраться с ситуацией. Уже больше года астраханцы не могут добиться проведения регионального референдума по этому животрепещущему вопросу.

Об экологических проблемах Астраханской области подготовили объединенный доклад сразу три научных организации: Институт водных проблем РАН (город Москва); Астраханский государственный университет (город Астрахань) и Институт географии РАН (город Москва). Ими было исследовано и оценено влияние сложной экологической обстановки и последствий захоронения токсичных отходов в Астраханской области на здоровье людей.

Для начала, было изучено влияния деятельности Астраханского газового комплекса (АГК) по добычи и переработке токсичного газаконденсата (Hg-содержащего и высокосернистого: до 25% H2S) на местную экологию, а также воздействие на окружающую среду военных объектов. Исследованиям подверглись различные источники загрязнения, разного класса опасности.

Было выявлено, что Кировский район лидирует в печальной статистике. Он считается самым экологически неблагополучным и занимает первое место в городе по детской заболеваемости бронхиальной астмой. Здесь же фиксируются наивысшие среднегодовые концентрации двуокиси азота NO2 в воздухе, что имеет прямую корреляцию с бронхиальной астмой у детей и подростков. Второе место в городе по загрязненности территории и воздуха занимает Советский район, где самая высокая в городе заболеваемость аллергическим ринитом (АР) и атопическим дерматитом (АД).

Влияние экологической обстановки на здоровье учитывалось в региональных исследованиях. Например, выявлено негативное воздействие на природу предприятий нефтехимического комплекса в Красноярском и Наримановском районах. Губительной для экологии региона стала активная эксплуатация военных полигонов в Ахтубинском и Харабалинском районах. Здесь наличие и количество токсичных материалов в почвах практически не контролируется.

Отходы АГК определяют изменчивость гематологических параметров периферической крови у детей, постоянно проживающих вблизи АГК. Трансформации выразились в развитии гиперэритремии, анемии, лимфоцито-и тромбоцитопении. У взрослых, в санитарно-защитной зоне АГК, наиболее распространены болезни органов дыхания (19,1%), второе место в печальной статистике занимают – заболевания костно-мышечной системы (11,4%), третье – нервной системы и органов чувств (10,5%), четвертое – сердечно-сосудистой системы (9,6%), пятое место – психические расстройства (9,2%).

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