Обломок древней протопланеты, найденный в Алжире, оказался старше Земли

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3 августа 2021, 13:03

Фото: Соцсети

Метеорит, названный EC 002, был обнаружен в мае 2020 года в пустыне Эрг-Шеш на юго-западе Алжира. Большинство найденных метеоритов имеют хондритовый состав: они образуются, когда частицы пыли и горные породы слипаются вместе. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Текстура находки, однако, оказалась вулканической с включениями кристаллов пироксена. Это значит, что эта порода возникла на небесном теле, в котором происходил процесс отделения ядра от коры при внутреннем плавлении. Таким образом, метеорит является частью протопланеты. Исследование опубликовано в PNAS, коротко о нем рассказывает Science Alert.

Как определила группа геохимиков из Университета Западной Бретани (Франция), этот обломок древнее Земли. Радиоактивный распад изотопов алюминия и магния предполагает, что эти два минерала кристаллизовались около 4,565 млрд лет назад в материнском теле, которое образовалось 4,566 млрд лет назад. Для сравнения, Земле 4,54 млрд лет.

Такая находка позволила ученым проанализировать модель формирования Солнечной системы и планеты Земля. Они сравнили найденный метеорит со всеми остальными и пришли к выводу, что он уникален и не похож ни на один из ранее найденных, что позволило его отнести по составу к протопланете.

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