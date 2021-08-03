Правительство России направляет 2,3 млрд рублей из резервного фонда на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму

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3 августа 2021, 12:22

Фото: Соцсети

Уточняется, что 940 млн рублей из этой суммы пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу Крыма, еще 1,36 млрд рублей - на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе. Об этом сообщает ТАСС.

В Крыму очень высокая изношенность сетей по подаче воды населению, помимо проблем с нехваткой воды, там идет колоссальная водопотеря при подаче воды, в некоторых районах изношенность труб достигает 99%. Это влияет и на цвет, запах, количество и качество.

Напомним, проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

На днях, добыли первую партию пресной воды из-под Азовского моря, ожидается, что это в значительной степени поможет выйти полуострову из ситуации с нехваткой питьевой воды.

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