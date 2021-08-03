В России зафиксировали самое большое число загрязнений воздуха за 17 лет

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3 августа 2021, 12:02

Фото: Соцсети

Основная часть опасных загрязнений была сконцентрирована в Красноярском крае, Оренбургской области, Архангельской области, Бурятии, Самарской области и Хакасии. Далее с большим отрывом следуют Оренбургская область, Архангельская область, Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Самарская область, Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За первые шесть месяцев 2021 года количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза.

Всего по стране был зарегистрирован 181 инцидент, что является абсолютным максимумом для первого полугодия как минимум за последние 17 лет.

Содержание предельно допустимых концентраций в воздухе были превышены в 10 и более раз. Выпадение подкрашенных дождей, сильные неприятные запахи, явно не природного происхождения, все это влияет в первую очередь на здоровье населения. Неблагоприятная экологическая обстановка, распространяется очень быстро, так, например после оседания взвеси с превышением ПДК на почву, она попадает в грунт и растения, а также в воду, которую затем употребляет человек.

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